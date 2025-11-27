C 20.00 до 23.00 26 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины на российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
В частности, десять вражеских дронов российские военные ликвидировали в Курской области, четыре — в Белгородской, три дрона противника сбили над акваторией Азовского моря и по одному Ростовской и Рязанской областях.
Сутками ранее в течение четырех часов российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА были сбиты над Белгородской областью, три уничтожили над Курской областью и один над территорией Республики Крым.
Кроме того, 26 ноября вооруженные силы Украины нанесли удары по энергетической инфраструктуре в районах ЛНР, которые находятся вблизи к передовой. Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам, уточнили в республиканском правительстве.
В целом, только за прошедшую неделю силы ПВО Минобороны уничтожили свыше 500 беспилотников ВСУ за прошедшую неделю. Украинские боевики попытались атаковать ряд регионов России, включая Архангельскую область.
Активность дронов противника возрастает по мере продвижения российских войск на передовой. Вооруженные силы РФ наступают практически на всех участках линии боевого соприкосновения.
В частности, только за прошедшую неделю на луганском направлении потери боевиков выросли на 20% и составили 3,9 тысячи солдат. Это на 615 больше в сравнении с предыдущей неделей.
26 ноября военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населённые пункты Тихое и Отрадное. А еще днем ранее российские войска завершили операцию по освобождению населенного пункта Иванополье, расположенного на территории Донецкой народной республики.
Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что группировка Южная полностью контролирует восточную и юго-восточную части Константиновки и приступила к зачистке центра. Группировка Запад взяла под контроль Петропавловку, ведет бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой.