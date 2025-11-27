Мужчина умер, застряв в ящике для сбора одежды для бездомных

В американском Хьюстоне спасатели не успели помочь мужчине, который оказался зажат внутри контейнера для благотворительного сбора вещей. Трагедия произошла стремительно — всего за несколько минут.
По данным местного канала KHOU, погибшим оказался 45-пятилетний бездомный. Он попытался достать одежду из металлического ящика и залез внутрь головой вперёд.
Уточняется, что контейнер был оснащён защитным механизмом от краж, и створка начала закрываться. В этот момент мужчина, охваченный паникой, успел вызвать службу 911. Он сообщил своё местоположение и признался, что ему трудно дышать.
Предварительно установлено, что пострадавший оказался в положении, не позволявшем сделать полноценный вдох. Бригада спасателей добралась до места через четыре минуты, но мужчина был уже без признаков жизни.
