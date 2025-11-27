Раскрыты новые подробности беспорядков в аэропорту Махачкалы

По словам Мустафаева, численность правоохранителей на территории аэропорта была значительной, но толпа быстро сминала оцепления. Протестующие поэтапно прорывались сначала в парковочную зону, затем в международный терминал и на взлётно-посадочную полосу. Их действия сопровождались агрессивными выкриками и размахиванием палестинских флагов. У полицейского возникало впечатление, что толпой кто-то управлял и направлял её движение.