Раскрыты новые подробности беспорядков в аэропорту Махачкалы

На заседании Верховного суда Дагестана оглашены показания полицейских о том, как толпа прорвала охрану аэропорта осенью 2023 года.
Заместитель начальника управления охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев сообщил, что участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы забрасывали силовиков камнями и тяжёлыми предметами, били руками и ногами, пытались сорвать каски, вырвать щиты и дубинки. Эти показания прокурор зачитал в рамках заочного разбирательства дела трёх предполагаемых организаторов — бывшего депутата Госдумы, администратора канала «Утро Дагестана» и ещё одного фигуранта.
По словам Мустафаева, численность правоохранителей на территории аэропорта была значительной, но толпа быстро сминала оцепления. Протестующие поэтапно прорывались сначала в парковочную зону, затем в международный терминал и на взлётно-посадочную полосу. Их действия сопровождались агрессивными выкриками и размахиванием палестинских флагов. У полицейского возникало впечатление, что толпой кто-то управлял и направлял её движение.
Сотрудник патрульно-постовой службы Магомед Мухтаров подтвердил, что участники вели себя крайне агрессивно, ломали имущество аэропорта и метали камни. В его подразделении были раненные.
Беспорядки произошли в ночь на 30 октября 2023 года. Толпа прорвалась на охраняемую территорию и учинила погромы. Ущерб аэропорту составил более 24 млн рублей. Пострадали не менее 23 сотрудников силовых структур.
На сегодняшний день вынесены приговоры более чем 130 участникам — назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Предполагаемые организаторы по-прежнему находятся в розыске.
