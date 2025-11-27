Участники ОПС, похитившие имущество МО на ₽1 млрд, получили внушительные сроки

Гособвинение требовало от 8 до 22 лет заключения и возвращения государству около полусотни объектов, оказавшихся в центре спора. В материалах также фигурировал бывший юрист ВСУМ Валерий Кулиш, погибший в 2021 году — он выпал из окна здания МВД.