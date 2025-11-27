Участники ОПС, похитившие имущество МО на ₽1 млрд, получили внушительные сроки

Хамовнический суд Москвы огласил приговор по громкому делу о создании преступного сообщества и многолетнем мошенничестве с объектами военной недвижимости.
Юрист Кантемир Карамзин (ранее Кокоев) признан судом организатором схемы и получил 21 год колонии со штрафом 4,4 млн рублей. Вместе с ним осуждены Вячеслав Крючков, Денис Исаев, Константин Мищенко, Александр Мурасеев, Вадим Темченко и Вадим Матиков — им назначили сроки от 8 до 20 лет. Один из эпизодов мошенничества прекращён из-за истечения срока давности.
Гособвинение требовало от 8 до 22 лет заключения и возвращения государству около полусотни объектов, оказавшихся в центре спора. В материалах также фигурировал бывший юрист ВСУМ Валерий Кулиш, погибший в 2021 году — он выпал из окна здания МВД.
По версии следствия, Карамзин ещё в 2006 году создал преступное сообщество, через которое осуществлялось хищение недвижимости ОАО «Военно-строительное управление Москвы» и рейдерский захват компании «Деласо Венчерус». На неё были оформлены спорные активы. Ущерб оценён примерно в 1 млрд рублей. Все подсудимые свою вину отрицали.
Читайте также: Раскрыто, что скрывали архивы СССР по делу кишинёвского маньяка Скрипника.