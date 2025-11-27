В Китае поезд сбил строителей на путях, погибли 11 человек

«Поезд № 55537, проводивший испытания сейсмического оборудования, при прохождении поворота в районе станции “Лоянчжэнь” городского округа Куньмин сбил строителей, вышедших на пути. В результате погибли 11 человек, еще двое получили травмы», — говорится в сообщении в официальном аккаунте управления в соцсети Weibo.