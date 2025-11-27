В Севастополе арестовали мужчину, планировавшего подрыв СВУ

«Являясь сторонником украинской националистической идеологии, осуществлял сбор сведений о военных объектах Министерства обороны России и последствиях ракетных обстрелов ВСУ в регионе для размещения на различных проукраинских интернет-ресурсах. С целью устрашения населения мужчина планировал совершение подрыва самодельного взрывного устройства в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.