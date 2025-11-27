Ричмонд
У семьи экс-сотрудника МВД Сатюкова конфискуют имущество на 5 млрд рублей

Имущество Сатюкова было оформлено на жену, отца и брата.

Источник: Комсомольская правда

Более 70 счетов были открыты на родственников Георгия Сатюкова, бывшего сотрудника МВД РФ, заочно арестованного за взятку в 5 млрд рублей. Это следует из судебных документов.

Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов фактически владели денежными средствами и ценными бумагами через счета, оформленные на родственников Сатюкова: жену (6 счетов), брата (36 счетов), отца и мать (29 счетов). Среди них были брокерские счета в разных валютах.

Напомним, в августе 2023 года возбуждено уголовное дело против бывшего начальника 3-го отделения 4-го отдела управления «К» Сатюкова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в 5 млрд рублей). Его коллега Соколов объявлен посредником. Оба заочно арестованы и находятся в международном розыске.

Ранее KP.RU сообщил, что счета сбежавших за границу Сатюкова и его подельника арестованы. У родственников фигурантов дела практически нет средств к существованию. Преступники находятся в международном розыске с апреля 2024 года.