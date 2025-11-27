Силы ПВО за ночь сбили 118 беспилотников

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 26 ноября до 8.30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в российском военном ведомстве.
Так, 52 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 26 — над территорией Курской области, 18 — над территорией Самарской области, шесть — над территорией Краснодарского края, 6 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Липецкой области, 2 — над территорией Оренбургской области, 1 — над территорией Волгоградской области, 1 — над территорией Тульской области, 1 — над территорией Ростовской области и 1 — над акваторией Черного моря.