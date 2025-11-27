ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области

«Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами», написал он в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что силы ПВО перехватили воздушные цели.
На прошлой неделе противник нанес серию ударов по энергообъектам в России. Без электричества оставались около 800 тысяч жителей. Целями атак были гражданские объекты, не имеющие отношения к военной инфраструктуре.
В свою очередь, российская армия наносит удары на Украине исключительно по объектам, связанным с ВСУ.