Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. ВСУ атаковали энергетические объекты в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами», написал он в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что силы ПВО перехватили воздушные цели.

На прошлой неделе противник нанес серию ударов по энергообъектам в России. Без электричества оставались около 800 тысяч жителей. Целями атак были гражданские объекты, не имеющие отношения к военной инфраструктуре.

В свою очередь, российская армия наносит удары на Украине исключительно по объектам, связанным с ВСУ.