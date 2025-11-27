Le Parisien: у организаторов ограбления Лувра был славянский акцент

У организаторов ограбления Лувра был славянский акцент, сообщает французская газета Le Parisien.
Как утверждается в публикации, один из задержанных по уголовному делу заявил, что за несколько дней до преступления «двое мужчин “со славянским акцентом” якобы предложили ему контракт на обычное ограбление, пообещав вознаграждение в размере 15 тысяч евро».
«Хотя преступники, судя по всему, относительно неопытны, расследование показывает, что ограбление было тщательно спланировано, и изучается возможность участия иностранных спонсоров», — отмечает издание.
Ограбление одного из крупнейших музеев мира в Париже произошло 19 октября. Были украдены девять драгоценностей, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши королев и императриц Франции. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — нашли и вернули в Лувр.