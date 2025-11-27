Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Parisien: у организаторов ограбления Лувра был славянский акцент

По данным газеты, изучается возможность участия в преступлении иностранных спонсоров.

Источник: Аргументы и факты

У организаторов ограбления Лувра был славянский акцент, сообщает французская газета Le Parisien.

Как утверждается в публикации, один из задержанных по уголовному делу заявил, что за несколько дней до преступления «двое мужчин “со славянским акцентом” якобы предложили ему контракт на обычное ограбление, пообещав вознаграждение в размере 15 тысяч евро».

«Хотя преступники, судя по всему, относительно неопытны, расследование показывает, что ограбление было тщательно спланировано, и изучается возможность участия иностранных спонсоров», — отмечает издание.

Ограбление одного из крупнейших музеев мира в Париже произошло 19 октября. Были украдены девять драгоценностей, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши королев и императриц Франции. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — нашли и вернули в Лувр.