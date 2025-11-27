Что известно о крупнейшем за 17 лет пожаре в Гонконге

По информации Associated Press, пожар стал самым смертоносным в Гонконге за последние десятилетия. Представитель полиции Эйлин Чунг заявила, что, по мнению правоохранителей, ошибки строительной компании при ремонте помогли огню быстро распространиться. Огнеборцы столкнулись с чрезвычайно высокими температурами внутри зданий, что затруднило спасательные операции. Около 900 человек были эвакуированы во временные приюты. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования и призвал к минимизации жертв и потерь.