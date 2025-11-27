Что известно о крупнейшем за 17 лет пожаре в Гонконге

Как передает гонконгский портал HK01, по состоянию на 15:08 27 ноября (по местному времени) 51 пострадавший погиб на месте происшествия, еще 4 человека скончались в больнице, что доводит общее число жертв до 55. Всего в больницы доставлены 72 человека. Среди них — 8 раненых пожарных.
Власти Гонконга мобилизовали около 400 пустых квартир для временного размещения пострадавших жителей. В тушении пожара было задействовано 888 спасателей. Отмечается, что в некоторых зданиях сигнализация не сработала, а в гидрантах не было воды. Полиция и пожарная служба сформировали специальные группы для расследования, в том числе, вопроса соответствия строительных материалов нормам.
Как пишет South China Morning Post, на месте происшествия продолжаются полномасштабные спасательные работы, удалось эвакуировать женщину и нескольких домашних животных. Около 279 человек числятся пропавшими без вести.
Восемь жилых блоков комплекса «Ван Фук Корт» находились на реконструкции с июля 2024 года. Быстрое распространение огня власти назвали «необычным». Причиной послужили бамбуковые леса на фасадах и обнаруженный внутри зданий пенопласт.
В связи с произошедшим начато уголовное расследование. По обвинению в непредумышленном убийстве арестованы два директора и консультант строительной компании. Глава администрации Гонконга Джон Ли назвал случившееся «масштабной катастрофой». Он распорядился проверить все государственные жилые комплексы, где идет крупный ремонт, и рассматривает возможность переноса выборов, которые назначены на 7 декабря.
По информации Associated Press, пожар стал самым смертоносным в Гонконге за последние десятилетия. Представитель полиции Эйлин Чунг заявила, что, по мнению правоохранителей, ошибки строительной компании при ремонте помогли огню быстро распространиться. Огнеборцы столкнулись с чрезвычайно высокими температурами внутри зданий, что затруднило спасательные операции. Около 900 человек были эвакуированы во временные приюты. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования и призвал к минимизации жертв и потерь.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ, на данный момент данных о пострадавших при пожаре гражданах России не поступало. Глава пресс-службы Генконсульства РФ Екатерина Богучарская заявила, что российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.