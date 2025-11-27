Ричмонд
После теракта на Крымском мосту восьмерых приговорили к пожизненному лишению свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил судья, уточнив, что первые годы они проведут в тюрьме.

О таком же сроке наказания просил в прениях сторон прокурор.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
