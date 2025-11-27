После теракта на Крымском мосту восьмерых приговорили к пожизненному лишению свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.