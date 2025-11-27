После теракта на Крымском мосту восьмерых приговорили к пожизненному лишению свободы

«Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил судья, уточнив, что первые годы они проведут в тюрьме.
О таком же сроке наказания просил в прениях сторон прокурор.
