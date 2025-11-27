Италия подтвердила экстрадицию обвиняемого в терактах на «Северных потоках»

Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката украинца, события вокруг подрыва «Северных потоков» следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов — операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.