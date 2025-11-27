Москвичка случайно узнала о смерти пропавшего мужа через уведомления на «Госуслугах»

Всё это время тело её мужа, Евгения, находилось в морге, при этом, по утверждению женщины, при нём имелся паспорт, позволявший установить личность. Екатерина рассказала, что продолжала надеяться на возвращение мужа, считая его пропавшим без вести. Она выразила уверенность, что если бы случайно не увидела электронное извещение, супруга могли бы похоронить как неопознанного. Женщина также подчеркнула, что до сих пор не получила от правоохранительных органов никаких объяснений по поводу того, почему её не уведомили о находке.