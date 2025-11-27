Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд насмерть сбил пермячку на жд-путях. Фото

В Перми женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, после инцидента с пассажирским поездом. Все произошло в вечернее время 27 ноября, передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в районе станции Бахаревка.

В Перми женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, после инцидента с пассажирским поездом. Все произошло в вечернее время 27 ноября, передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Около станции Бахаревка СЖД на 1445 км пассажирским поездом смертельно травмирована женщина. Для выяснения обстоятельств и координации действий правоохранительных органов на место выехал Пермский транспортный прокурор», — указано в telegram-канале ведомства.

Предварительно установлено, что погибшая нарушила правила поведения на железной дороге. Транспортная прокуратура занялась проверкой соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Проверяются обстоятельства травмирования женщины пассажирским поездом.