Российский турист внезапно впал в кому в Турции

В Турции туриста из Екатеринбурга ввели в искусственную кому после того, как он подхватил вирус. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на супругу мужчины.
По словам женщины, ее 49-летний супруг попал в турецкую больницу 4 ноября. Местные врачи заверили, что россиянину необходимо «отлежаться» два-три дня, однако через некоторое время женщине сообщили, что мужа ввели в искусственную кому.
Собеседница портала рассказала, что ее супруга должны были отправить в РФ к 18 ноября, однако страховая компания не смогла найти самолет, на котором его могли бы направить на Родину.
Кроме того, она поделилась, что врачи диагностировали у россиянина пневмонию, но после длительного времени в коме у него развилась другая инфекция. Врачи продолжают оказывать ему помощь.
