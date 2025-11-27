Ричмонд
Российский турист внезапно впал в кому в Турции

Врачи диагностировали у россиянина пневмонию, но после длительного времени в коме у него развилась другая инфекция.

Источник: Аргументы и факты

В Турции туриста из Екатеринбурга ввели в искусственную кому после того, как он подхватил вирус. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на супругу мужчины.

По словам женщины, ее 49-летний супруг попал в турецкую больницу 4 ноября. Местные врачи заверили, что россиянину необходимо «отлежаться» два-три дня, однако через некоторое время женщине сообщили, что мужа ввели в искусственную кому.

Собеседница портала рассказала, что ее супруга должны были отправить в РФ к 18 ноября, однако страховая компания не смогла найти самолет, на котором его могли бы направить на Родину.

Кроме того, она поделилась, что врачи диагностировали у россиянина пневмонию, но после длительного времени в коме у него развилась другая инфекция. Врачи продолжают оказывать ему помощь.

Ранее сообщалось, что женщина и двое малолетних детей из Германии, остановившиеся в отеле Harbour Suites в Стамбуле, скончались 14 ноября, по неподтвержденным сведениям, отравившись уличной едой. Позже были госпитализированы еще трое постояльцев этого же отеля.