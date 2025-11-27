Пенсионерка решила ремонтный вопрос необычным способом: женщина действовала по «схеме Долиной»

Для контекста стоит напомнить о деле самой Ларисы Долиной. Суд признал недействительной сделку по продаже ее квартиры, так как певица действовала под влиянием мошенников. При этом решение суда не обязывает вернуть деньги покупательнице недвижимости. Квартира была возвращена Долиной, а новая владелица осталась и без жилья, и без средств.