Пенсионерка решила ремонтный вопрос необычным способом: женщина действовала по «схеме Долиной»

Московская пенсионерка продала свою трехкомнатную квартиру, а после завершения капитального ремонта подала иск о возврате жилья по «схеме Долиной». По словам покупателя, с которым пообщался НТВ, женщина намеренно дождалась, когда все работы будут окончены.
На всех этапах сделки у мужчины не возникало подозрений в недобросовестности продавца. Квартира изначально приобреталась под ремонт, а пенсионерка предоставила все необходимые документы, включая справку из психдиспансера.
После оформления договора купли-продажи в 2023 году бывшая хозяйка продолжила общение с новым владельцем. В течение полугода она интересовалась ходом ремонта и даже просила помочь с различными бытовыми вопросами.
В одном из разговоров женщина призналась, что ранее уже стала жертвой аферистов, продав другую свою квартиру. Она отметила, что оставшееся у нее жилье является единственным.
Ремонт в квартире был полностью завершен спустя почти год. Через две недели покупателю пришел иск от прокурора с требованием аннулировать сделку и вернуть недвижимость пенсионерке.
На сегодняшний день уже подано два исковых заявления, по которым еще не вынесено решение. Покупатель уверен, что женщина специально затянула с оспариванием, чтобы бесплатно получить обратно квартиру с современной отделкой.
Для контекста стоит напомнить о деле самой Ларисы Долиной. Суд признал недействительной сделку по продаже ее квартиры, так как певица действовала под влиянием мошенников. При этом решение суда не обязывает вернуть деньги покупательнице недвижимости. Квартира была возвращена Долиной, а новая владелица осталась и без жилья, и без средств.