«Роскосмос» сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре

«Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола», — говорится в сообщении.
В «Роскосмосе» уточнили, что после пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр.
Сейчас ведётся оценка состояния стартового комплекса, добавили в госкорпорации.
«Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшем времени повреждения будут устранены», — подчеркнули в «Роскосмосе».
Ракета «Союз-2.1а» стартовала в 12.28 мск 27 ноября. Она отправила к Международной космической станции корабль «Союз МС-28», который пристыковался к ней в 15.34 мск. На корабле на станцию прибыли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.