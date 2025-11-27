«Роскосмос» сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре

Ракета «Союз-2.1а» стартовала в 12.28 мск 27 ноября. Она отправила к Международной космической станции корабль «Союз МС-28», который пристыковался к ней в 15.34 мск. На корабле на станцию прибыли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.