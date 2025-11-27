В Грузии задержали двух россиян за незаконное нахождение в стране

Правоохранительные структуры Грузии сообщили о задержании двух россиян, которые, по данным следствия, проникли в страну вне официальных пунктов пропуска и в течение трёх лет проживали там без законных оснований. Решение о задержании было принято после соответствующего постановления суда.
По информации МВД, речь идёт о Владимире Дубовском и Алине Савельевой. Им вменяют незаконное пересечение государственной границы, совершённое группой лиц, что квалифицируется как более серьёзное правонарушение.
Следователи утверждают, что задержанные избежали пограничного контроля, а затем на протяжении длительного времени оставались на территории страны нелегально. Сейчас ведутся дальнейшие процессуальные действия по делу.
Ранее Тбилисский городской суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, который обвиняется в действиях, связанных с разгоном митинга и возведением приграничного блокпоста в 2019 году.