В Грузии задержали двух россиян за незаконное нахождение в стране

Решение о задержании было принято после соответствующего постановления суда.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные структуры Грузии сообщили о задержании двух россиян, которые, по данным следствия, проникли в страну вне официальных пунктов пропуска и в течение трёх лет проживали там без законных оснований. Решение о задержании было принято после соответствующего постановления суда.

По информации МВД, речь идёт о Владимире Дубовском и Алине Савельевой. Им вменяют незаконное пересечение государственной границы, совершённое группой лиц, что квалифицируется как более серьёзное правонарушение.

Следователи утверждают, что задержанные избежали пограничного контроля, а затем на протяжении длительного времени оставались на территории страны нелегально. Сейчас ведутся дальнейшие процессуальные действия по делу.

Ранее Тбилисский городской суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, который обвиняется в действиях, связанных с разгоном митинга и возведением приграничного блокпоста в 2019 году.