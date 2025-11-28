На западе Украины подожгли историческую синагогу

По его словам, поджог совершен в четверг в синагоге в Садгоре.
«По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией», — написал дипломат в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры.
Бродский добавил, что никто не пострадал, но «помещению синагоги нанесен ущерб». Дипломат добавил, что посольство Израиля «на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной».
В то же время в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины добавили, что задержанный в октябре пытался поджечь местную церковь.
Синагога в Садгоре основана раввином Исраэлем из Ружина. Само здание было возведено около 180 лет назад, реставрировано в 2017 году и считается одной из важнейших построек в хасидском мире.