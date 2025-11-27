Ричмонд
Украинские дроны атаковали три АЗС в ЛНР

Под удар украинских дронов попали две АЗС в Старобельском муниципальном округе и одна в Белокуракинском округе Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ЛНР.

Источник: Life.ru

«Над территорией северных районов ЛНР фиксируются пролёты вражеских беспилотников. Атакованы две АЗС в Старобельском муниципальном округе», — сказано в сообщении.

В правительстве добавили, что повреждены зданий автозаправочных станций. Также уточняется, что в Белокуранском округе обошлось без пожара.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгородскую область. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку, все оперативные службы и представители власти находятся на местах и готовы к решению текущих задач.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.