БПЛА ВСУ атаковали две АЗС в российском городе

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины совершили атаку на объекты инфраструктуры в Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики.

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины совершили атаку на объекты инфраструктуры в Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики.

Согласно официальному сообщению правительства ЛНР, опубликованному в Telegram-канале, целью нападения стали две автозаправочные станции.

В результате атаки повреждены фасады зданий обеих АЗС. В сообщении также отмечается, что воздушное пространство над северными районами республики продолжает оставаться зоной активности вражеских беспилотников.

Ранее над российским регионом уничтожили 23 вражеских БПЛА.

