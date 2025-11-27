БПЛА ВСУ атаковали две АЗС в российском городе

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины совершили атаку на объекты инфраструктуры в Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики.
Согласно официальному сообщению правительства ЛНР, опубликованному в Telegram-канале, целью нападения стали две автозаправочные станции.
В результате атаки повреждены фасады зданий обеих АЗС. В сообщении также отмечается, что воздушное пространство над северными районами республики продолжает оставаться зоной активности вражеских беспилотников.
Ранее над российским регионом уничтожили 23 вражеских БПЛА.
