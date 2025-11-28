В Таганроге 451 квартира попала в зону ЧС после атаки ВСУ

Об этом уведомила глава города Светлана Камбулова.
«В зону ЧС попадает 451 квартира. Комиссией обследовано 150 квартир, выявлено 325 повреждений окон и балконов», — проинформировала она.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два дома в городе Таганроге после ночной атаки ВСУ планируется снести.
