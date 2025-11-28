Ричмонд
В Гонконге выросло число погибших при пожаре в ЖК

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге возросло до 94, передает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу.

Источник: Reuters

В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, ранее сообщалось о 83 погибших.

«Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94», — говорится в материале агентства.

По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации комплекса. Возгорание началось в первом здании, а затем огонь распространился еще на три.

Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром задержаны три человека.

Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в Гонконге не поступало.