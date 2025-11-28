В Гонконге выросло число погибших при пожаре в ЖК

В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, ранее сообщалось о 83 погибших.
«Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94», — говорится в материале агентства.
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации комплекса. Возгорание началось в первом здании, а затем огонь распространился еще на три.
Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром задержаны три человека.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в Гонконге не поступало.