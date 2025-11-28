Ричмонд
Трамп объявил о смерти сотрудницы нацгвардии из-за стрельбы близ Белого дома

Сотрудница нацгвардии США Сара Бекстром скончалась после атаки в Вашингтоне, о чем сообщил президент США Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения. Американский лидер в связи с этим сказал, что контроль над мигрантами является приоритетом для штатов.

Трамп призвал жестче контролировать мигрантов.

«Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, … она только что скончалась. Ее больше нет с нами», — заявил Трамп, передает Reuters. Теперь злоумышленнику, совершившему атаку, могут предъявить обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов.

Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения подчеркнул, что главной задачей теперь является контроль над мигрантами. По словам главы США, инцидент с нападением на военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне демонстрирует, что нет более значимого приоритета в области нацбезопасности.

За убийство сотрудника федеральных правоохранительных органов преступнику грозит смертная казнь. Ранее генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что гособвинение будет добиваться высшей меры наказания в случае гибели кого-либо из пострадавших.

