Трамп объявил о смерти сотрудницы нацгвардии из-за стрельбы близ Белого дома

Сотрудница нацгвардии США Сара Бекстром скончалась после атаки в Вашингтоне, о чем сообщил президент США Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения. Американский лидер в связи с этим сказал, что контроль над мигрантами является приоритетом для штатов.