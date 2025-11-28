Ричмонд
Трамп сообщил о смерти военнослужащей, пострадавшей при стрельбе в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп сообщил, что военнослужащая Национальной гвардии Сара Бекстром скончалась в больнице. Она получила смертельное ранение во время стрельбы в Вашингтоне. В обращении к военным по случаю Дня благодарения президент описал погибшую как «очень уважаемого, молодого, великолепного человека».

Источник: AP 2024

Состояние еще одного пострадавшего гвардейца остается крайне тяжелым. «Другой молодой человек борется за свою жизнь. Он в очень плохой форме», — сказал американский президент (цитата по AFP).

Стрельба произошла вечером 26 ноября у станции метро Фаррагут-сквер в 1,5 км от Белого дома. Нападавший — 29-летний гражданин Афганистана. По информации ABC, ФБР расследует произошедшее как возможный акт международного терроризма.

Дональд Трамп назвал нападавшего «животным» и пригрозил серьезными последствиями, а военный министр Пит Хегсет заявил, что в Вашингтон будут дополнительно направлены еще 500 бойцов Нацгвардии.

