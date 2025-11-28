Пропавший в аэропорту Таиланда российский турист потерял память

Туриста из РФ, который пропал в аэропорту Бангкока 23 ноября, нашли в ресторане с потерей памяти. Об этом сообщил в четверг, 27 ноября, телеканал НТВ.
59-летний IT-специалист из Южно-Сахалинска Игорь Ярыш полетел на отдых в Таиланд один, и должен был вернуться домой к своему дню рождения. Но незадолго до этого он перестал выходить на связь. Родные забили тревогу, когда он не ответил на поздравления 25 ноября.
На призыв родственников о помощи откликнулась волонтер в Таиланде Светлана Шерстобоева. Она выехала в Бангкок и смогла найти россиянина.
Ярыша задержали, когда он не смог оплатить обед в ресторане. Вызванные на место правоохранители нашли при нем деньги, он расплатился и его отпустили. По словам мужчины, больше он ничего не помнит. Недомогание россиянин почувствовал сразу после завтрака в ресторане, он предположил, что в еду могли что-то подсыпать.
Из ценных вещей пропала только его сумка с одеждой. Родственники купили ему билет домой и собираются направить Ярыша в клинику на обследование, сказано в статье.
Российский турист из Новосибирска оказался заблокирован в отеле New Season Square в Таиланде из-за наводнения в провинции Сонгкхла. Об этом 25 ноября сообщили в Telegram-канале Mash.