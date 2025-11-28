Пропавший в аэропорту Таиланда российский турист потерял память

Ярыша задержали, когда он не смог оплатить обед в ресторане. Вызванные на место правоохранители нашли при нем деньги, он расплатился и его отпустили. По словам мужчины, больше он ничего не помнит. Недомогание россиянин почувствовал сразу после завтрака в ресторане, он предположил, что в еду могли что-то подсыпать.