Закончены поиски загадочно пропавшего в аэропорту Бангкока айтишника с Сахалина

59-летний Игорь Ярыш исчез на несколько суток после прибытия на регистрацию рейса, который он в итоге пропустил. Поисковики обнаружили мужчину в здании аэровокзала с видимыми травмами, которые могли быть следствием падения или побоев. Как выяснилось, перед вылетом он посетил японский ресторан, откуда ушёл не расплатившись. Сам Ярыш пояснил, что просто забыл рассчитаться за заказ, однако после обращения полицейских сразу заплатил, хотя даже не мог вспомнить, какие именно блюда ел.