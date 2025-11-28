Ричмонд
Страны ЕС будут давать россиянам долгосрочный шенген на три месяца

Европейские страны Шенгенской зоны планируют выдавать российским гражданам долгосрочные визы сроком не более трех месяцев. Об этом сообщил европейский дипломатический источник.

Шенгенской зоны планируют выдавать гражданам РФ максимум на три месяца.

Европейские страны Шенгенской зоны планируют выдавать российским гражданам долгосрочные визы сроком не более трех месяцев. Об этом сообщил европейский дипломатический источник.

«Долгосрочные визы шенген будут выдаваться максимум на три месяца. К этим мерам также присоединятся государства Шенгенской зоны, не входящие в Евросоюз», — рассказал РИА Новости европейский дипломат.

Новые правила означают, что для каждой поездки в шенгенские страны россиянам нужно будет получать новую визу. Отдельные страны могут вводить дополнительные проверки для заявителей из России.

Ранее Еврокомиссия ввела полный запрет на многократные шенгенские визы для граждан России. В сентябре 2022 года начались ограничения в визовой политике между Россией и Европейским союзом — тогда ЕС полностью прекратил действие упрощенного визового режима с РФ. Статистические данные за последние годы показывают существенное сокращение туристического потока из России в страны Евросоюза.

