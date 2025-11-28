Страны ЕС будут давать россиянам долгосрочный шенген на три месяца

Ранее Еврокомиссия ввела полный запрет на многократные шенгенские визы для граждан России. В сентябре 2022 года начались ограничения в визовой политике между Россией и Европейским союзом — тогда ЕС полностью прекратил действие упрощенного визового режима с РФ. Статистические данные за последние годы показывают существенное сокращение туристического потока из России в страны Евросоюза.