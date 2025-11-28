Панкратов: сыну Усольцевых выгодно раскручивать миф о побеге семьи

«Я не вижу прямой причастности — он слишком болтливый тип, такой бы не удержал язык. Но он скрывает отсутствие эмпатии. Фраза “ну ***** (нецензурно) тогда говорить об этом” — это раздражение, а не боль. А “батя знает, что я трепло” — попытка заранее снять ответственность. Ему выгодно верить в сказку про “побег в Таиланд”: пока он в неё верит, он может тусоваться в Москве и не чувствовать себя плохим сыном. Он использует исчезновение семьи как площадку для самопрезентации. Прямого знания о местонахождении родителей у него, вероятно, нет — он просто выбирает удобные версии, оправдывающие его бездействие», — сказал эксперт aif.ru.