Прокуратура: Компания S7 нарушила права 11 пассажиров при вылете из Новосибирска

— В июле 2025 года в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина 11 пассажирам авиакомпании Сибирь", которые планировали вылететь во Владивосток и Адлер, было отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества доступных мест на борту самолета в связи с регистрацией на рейс трансферных пассажиров другого стыковочного рейса, — сказано в Telegram-канале ведомства.