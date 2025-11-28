Прокуратура: Компания S7 нарушила права 11 пассажиров при вылете из Новосибирска

Авиакомпанию «Сибирь», которая работает под брендом S7, оштрафовали на 30 тысяч рублей за оказание услуг, нарушающих законодательство России (часть 2 статьи 14.4 КоАП РФ). Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— В июле 2025 года в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина 11 пассажирам авиакомпании Сибирь", которые планировали вылететь во Владивосток и Адлер, было отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества доступных мест на борту самолета в связи с регистрацией на рейс трансферных пассажиров другого стыковочного рейса, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Также в транспортной прокуратуре сообщили, что в самолете S7, который следовал в Минеральные Воды, пассажиру и ребенку с ним не предоставили соседние места.
В некоторых случаях пассажирам приходится остаться в аэропорту, потому что их рейс попал под «овербукинг». Это ситуация, при которой кресел в салоне оказывается меньше, чем проданных билетов.
«Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, почему случается овербукинг и имеет ли человек право на компенсацию.