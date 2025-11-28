Выяснилось, что редкие львы за три дня загрызли двоих маленьких детей

По данным The Times of India, трагедия произошла утром 26 ноября в округе Гир-Сомнатх. Двухлетняя девочка играла на веранде дома, когда на территорию внезапно вышла львица. Мать ребёнка попыталась прогнать хищницу, но та схватила девочку и утащила в сторону джунглей. Лесные инспекторы начали поиски сразу после сообщения семьи и нашли в лесу частично съеденные останки. Львица была задержана спустя два часа.