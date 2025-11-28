Выяснилось, что редкие львы за три дня загрызли двоих маленьких детей

В индийском штате Гуджарат участились нападения азиатских львов — редких хищников, которые живут только в Гирском лесу. За трое суток погибли двое детей, ещё один взрослый оказался в больнице.
По данным The Times of India, трагедия произошла утром 26 ноября в округе Гир-Сомнатх. Двухлетняя девочка играла на веранде дома, когда на территорию внезапно вышла львица. Мать ребёнка попыталась прогнать хищницу, но та схватила девочку и утащила в сторону джунглей. Лесные инспекторы начали поиски сразу после сообщения семьи и нашли в лесу частично съеденные останки. Львица была задержана спустя два часа.
В тот же день ещё один азиатский лев атаковал фермера в соседнем округе Амрели. Мужчина получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Днём ранее в этом же районе львица набросилась на мальчика. Ребёнка спасти не удалось.
Местные жители говорят, что нападения происходят всё ближе к населённым пунктам. Гирский лес — единственное место на планете, где азиатские львы сохранились в дикой природе. Здесь действует национальный парк, созданный ещё в 1965 году для спасения вида, почти уничтоженного человеком. По последним данным, в регионе обитает 891 хищник.
