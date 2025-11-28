Ричмонд
Девочку, чью руку зажевало эскалатором, перевели в реанимацию

В Приморском крае ребенка, получившего серьезную травму на эскалаторе в торговом центре Фокино, после оперативного вмешательства перевели в реанимацию. Состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили представители Находкинской городской больницы.

«В Находкинской больнице оказывают всю необходимую медицинскую помощь ребенку, пострадавшему в торговом центре Фокино Из операционной девочка переведена в реанимацию», — сообщили представители больницы в своем telegram-канале. Состояние девочки стабильно тяжелое.

Тактику дальнейшего лечения врачи определят после дополнительных обследований и консультаций, в том числе с врачами специализированных детских медучреждений края. Прокуратура, региональные УМВД и СУСК организовали проверки по факту инцидента.

Инцидент произошел накануне: девочка упала со ступеней эскалатора, и ее руку затянуло под полотно механизма. Чтобы деблокировать ребенка, понадобилось около двух часов.

Эскалатор считается техническим средством повышенной опасности. Не стоит оставлять детей без присмотра на эскалаторе или возле него.