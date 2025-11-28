Девочку, чью руку зажевало эскалатором, перевели в реанимацию

В Приморском крае ребенка, получившего серьезную травму на эскалаторе в торговом центре Фокино, после оперативного вмешательства перевели в реанимацию. Состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили представители Находкинской городской больницы.