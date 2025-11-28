Ричмонд
В Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Шахтах, Таганроге и пяти районах Ростовской области. Повреждены несколько машин и домов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге. Главное, никто из людей не пострадал. В Шахтах из-за падения БПЛА повреждены несколько автомашин, а также техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. Из квартир были выведены все жильцы. После проверки помещений саперами люди вернулись домой», — написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что в Таганроге осколками дронов разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов.

