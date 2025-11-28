Челябинские подростки потерялись в горах на мотоцикле. Фото

«Сигнал о помощи поступил вечером через систему-112. На место происхождения незамедлительно выехали спасатели Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. На квадроцикле они добрались до заблудившихся подростков и доставили их в безопасное место — в частный сектор города Аши», — сообщает пресс-служба МЧС.