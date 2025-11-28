Власти Сочи призвали родителей не отправлять детей в школы из-за угрозы БПЛА

«Напоминаю, что в детских садах и школах принимают детей, в учебных учреждениях есть безопасные места, руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки. Но если ваши дети еще находятся дома, не отправляйте их на занятия. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов. Важно принять все меры для обеспечения безопасности», — написал он.
Ранее в Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.
