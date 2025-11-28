В США восхитились российским истребителем

В то же время американские истребители в боевых условиях сталкивались в основном со слабовооруженными противниками, такими как Талибан и ИГИЛ (группировка «Исламское государство» запрещена в России). «Хотя конкурирующие американские истребители пятого поколения F-22 и F-35 прошли боевые испытания, их операции в основном были направлены против слабовооруженных противников», — отмечает журнал. Кроме того, ни один из американских самолетов пока не оснащен ракетами класса «воздух-поверхность», что является одним из ключевых преимуществ Су-57.