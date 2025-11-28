Ричмонд
Раскрыто, что соучастница убийства Маркелова и Бабуровой вышла на свободу

Из колонии в Мордовии освободили 40-летнюю Евгению Хасис — фигурантку одного из самых резонансных убийств конца 2000-х.

Из колонии в Мордовии освободили 40-летнюю Евгению Хасис — фигурантку одного из самых резонансных убийств конца 2000-х. Почти 17 лет она провела в заключении за участие в расправе над правозащитником Станиславом Маркеловым и журналисткой Анастасией Бабуровой.

В январе 2009 года Хасис обеспечила наблюдение и «наружку» для своего сожителя Никиты Тихонова. Тот подкараулил Маркелова в центре Москвы и выстрелил в него, после чего убил Бабурову. Стреляли почти в упор. Правозащитник был известен делами, связанными с конфликтами на межэтнической почве, что стало основной версией мотива. Гибель журналистки следствие расценило как сопутствующее убийство — вопрос, была ли она целевой жертвой, так и не получил однозначного ответа, передает РЕН ТВ.

Тихонов получил пожизненный срок и отбывает его по сей день. Хасис признали соучастницей и назначили 18 лет лишения свободы, позже срок сократили до 17. Реально она провела за решёткой около 16 лет.

Оба были связаны с экстремистской националистической организацией, а также с рядом нацгруппировок, действовавших в тот период. Освобождение Хасис стало формальным завершением одной из самых громких страниц в уголовной хронике тех лет.

