Раскрыто, что соучастница убийства Маркелова и Бабуровой вышла на свободу

В январе 2009 года Хасис обеспечила наблюдение и «наружку» для своего сожителя Никиты Тихонова. Тот подкараулил Маркелова в центре Москвы и выстрелил в него, после чего убил Бабурову. Стреляли почти в упор. Правозащитник был известен делами, связанными с конфликтами на межэтнической почве, что стало основной версией мотива. Гибель журналистки следствие расценило как сопутствующее убийство — вопрос, была ли она целевой жертвой, так и не получил однозначного ответа, передает РЕН ТВ.