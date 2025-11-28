В Хабаровске мужчину осудили на три года за оправдание терроризма

«Сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность 44-летнего жителя города Хабаровска. Первый Восточный окружной военный суд признал злоумышленника виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма…) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заключил представитель регионального УФСБ.