В Хабаровске мужчину осудили на три года за оправдание терроризма

Жителя Хабаровска осудили на 3 года за оправдание терроризма.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Жителя Хабаровска суд признал виновным в оправдании терроризма и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.

Собеседник агентства сообщил, что мужчина, разделяя идеи украинских радикальных организаций, в Telegram-канале разместил текстовые материалы, оправдывающие террористическую деятельность украинской националистической военизированной организации, признанной на территории России террористической.

«Сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность 44-летнего жителя города Хабаровска. Первый Восточный окружной военный суд признал злоумышленника виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма…) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заключил представитель регионального УФСБ.