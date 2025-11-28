Учительница с Украины не стерпела ложь в учебниках по истории и сделала заявление

Она также подчеркнула, что в учебниках фигурировали такие фигуры, как Шухевич и Бандера, а концепция Великой Отечественной войны была исключена из программы. «На Украине Великая Отечественная не упоминалась, а только (фигурировала — ред. URA.RU) Украина во Второй мировой», — отметила женщина. Экс-учительница уточнила, что на своих уроках старалась донести до учеников свою точку зрения, но подчеркивала, что не имела права навязывать ее.