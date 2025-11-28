Полпред Жога поставил уральским чиновникам три важнейшие задачи

Полпред подчеркнул, что муниципалитеты являются неотъемлемым звеном в создаваемой в стране системе поддержки ветеранов. Он призвал глав муниципальных образований взять под личный постоянный контроль качество и простоту оформления таких мер поддержки, как единовременные выплаты, компенсации за детские сады, бесплатное питание и путевки в лагеря для детей. «Семьи участников СВО и ветераны должны чувствовать, что в родном городе они не остаются одни, их слышат, им готовы прийти на помощь», — отметил Жога.