Жителя Южного Урала заподозрили в контрабанде радиоактивных веществ

По версии следствия, весной мужчина 1970 года рождения планировал через транспортную компанию отправить в одну из стран Центрально-Азиатского региона оборудование военного назначения, которое применяется в составе бронетанковой техники, при этом никаких разрешительных документов на вывоз продукции из РФ у него не было. Местному жителю не удалось довести задуманное до конца, так как его задержали сотрудники ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).