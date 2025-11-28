Ричмонд
Жителя Южного Урала заподозрили в контрабанде радиоактивных веществ

По версии следствия, мужчина планировал отправить в одну из стран Центрально-Азиатского региона оборудование военного назначения.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ задержали жителя Южного Урала, который, по их данным, пытался отправить за границу оборудование военного назначения, которое содержит радиоактивные вещества, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, весной мужчина 1970 года рождения планировал через транспортную компанию отправить в одну из стран Центрально-Азиатского региона оборудование военного назначения, которое применяется в составе бронетанковой техники, при этом никаких разрешительных документов на вывоз продукции из РФ у него не было. Местному жителю не удалось довести задуманное до конца, так как его задержали сотрудники ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

Впоследствии было установлено, что контрабандный груз относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности. В связи с этим в ноябре полиция возбудила против него еще одно уголовное дело — по статье о незаконном обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ч. 1 ст. 220 УК РФ).

Ранее сообщалось, что двух руководителей коммерческого предприятия в Ярославле подозревают в незаконной поставке двигателей двойного назначения за границу в интересах минобороны другой страны.