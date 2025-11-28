ВСУ попытались атаковать АЗС и жилой дом в Воронежской области: карта атак БПЛА на 28 ноября

Силы ПВО Минобороны этим утром уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Однако он не уточнил, где именно были сбиты дроны. Известно, что второй БПЛА был уничтожен спустя 15 минут после первого. В данный момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.