Автобус «Аэроэкспресса» из Шереметьево въехал в отбойник

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе на перегоне Новый Уренгой — Ягельная случилось произошло столкновение локомотива с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП никто не пострадал, движение поездов не нарушено, сход подвижного состава с рельсов не произошел. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.