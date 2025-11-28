Ричмонд
Жителя Красноярска осудили за экстремизм в соцсетях

Он оставил комментарий, призывающий к насилию над цыганами.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Житель Красноярска получил 1 год 8 месяцев принудительных работ за экстремистский комментарий в соцсети. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

34-летний житель Красноярска приговорен к 1 году 8 месяцам принудительных работ за публичные призывы к экстремизму в интернете. Наказание ему назначил городской суд.

Как установило следствие, в сентябре 2024 года мужчина оставил в комментариях под новостной публикацией в соцсети «ВКонтакте» запись, в которой призывал к насилию в отношении цыган. Комментарий был оставлен под постом о задержании группы лиц, выдававших себя за военнослужащих.

Подсудимый свою вину не признал, однако проведенная лингвистическая экспертиза однозначно признала его высказывание экстремистским, содержащим призывы к враждебным действиям по национальному признаку.

Помимо принудительных работ, с осужденного будет удерживаться 10% заработка в доход государства. Суд также назначил ему дополнительное наказание в виде запрета на размещение материалов в интернете сроком на один год. Мобильный телефон, с которого был опубликован противоправный комментарий, конфискован.

Ранее в Красноярске арестовали начальника отдела Центра противодействию экстремизму.