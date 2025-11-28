Жителя Красноярска осудили за экстремизм в соцсетях

Как установило следствие, в сентябре 2024 года мужчина оставил в комментариях под новостной публикацией в соцсети «ВКонтакте» запись, в которой призывал к насилию в отношении цыган. Комментарий был оставлен под постом о задержании группы лиц, выдававших себя за военнослужащих.