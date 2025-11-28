На Сахалине глава стройфирмы обманула 33 семьи на 200 млн рублей

По информации следствия, с ноября 2023 года подозреваемая заключала с жителями договоры на строительство домов в одном из дачных товариществ Южно-Сахалинска. Для оплаты потерпевшие использовали материнский капитал, льготную «дальневосточную» ипотеку и потребительские кредиты. Однако получив деньги от клиентов, директор компании не выполняла взятые на себя обязательства.