На Сахалине глава стройфирмы обманула 33 семьи на 200 млн рублей

На Сахалине расследуют дело о многомиллионном мошенничестве со строительством жилья. Под арестом оказалась директор фирмы, оставившая без денег и домов десятки молодых семей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор строительной компании на Сахалине арестована по делу о мошенничестве в особо крупном размере. От ее действий пострадали 33 молодые семьи, а общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По информации следствия, с ноября 2023 года подозреваемая заключала с жителями договоры на строительство домов в одном из дачных товариществ Южно-Сахалинска. Для оплаты потерпевшие использовали материнский капитал, льготную «дальневосточную» ипотеку и потребительские кредиты. Однако получив деньги от клиентов, директор компании не выполняла взятые на себя обязательства.

Первочально было возбуждено восемь уголовных дел по статье о мошенничестве, однако позже полиция выявила еще 25 эпизодов, объединив их в одно производство. В настоящее время правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления.

Чтобы вернуть деньги пострадавшим семьям, полиция арестует имущество обвиняемой. По данным МВД, речь идет о двух жилых домах, автомобиле, квадроцикле и золотых украшениях.

