Обыски прошли в питомнике К-9 после нападения собак на людей в Иркутске

Ранее сообщалось, что сегодня сотрудники службы по отлову безнадзорных животных выехали по адресу Баррикад, 66 в Иркутске в связи с жалобами о нападении собак на детей. Однако специалисты столкнулись с сопротивлением местных жителей — горожане не хотели, чтобы прикормленных собак отлавливали. Как только жильцы заметили машину администрации, прирученных животных спрятали в подъезде.