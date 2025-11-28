Обыски прошли в питомнике К-9 после нападения собак на людей в Иркутске

IrkutskMedia, 28 ноября. В Иркутске следователи СК провели обыски в питомнике К-9 после нападения безнадзорных собак на жителей Куйбышевского района, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники ведомства расследуют уголовные дела по статье УК о халатности.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, следователи осмотрели места происшествия и провели обысковые мероприятия в питомнике К-9, с которым администрацией Иркутска заключила контракт на отлов безнадзорных животных.
Сотрудники СК изъяли ряд документов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, установлено и проверено фактическое количество животных, находящихся в питомнике.
По инициативе следствия сегодня в Иркутске совместно с администрацией и специализированной службой организовано проведение рейдов по местам скопления безнадзорных собак.
Ранее сообщалось, что сегодня сотрудники службы по отлову безнадзорных животных выехали по адресу Баррикад, 66 в Иркутске в связи с жалобами о нападении собак на детей. Однако специалисты столкнулись с сопротивлением местных жителей — горожане не хотели, чтобы прикормленных собак отлавливали. Как только жильцы заметили машину администрации, прирученных животных спрятали в подъезде.