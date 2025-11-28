Львица насмерть загрызла двухлетнюю девочку в Индии

Это уже третье нападение льва на людей за два дня. Днём ранее в другом районе хищник насмерть загрыз пятилетнего мальчика. А в тот же день, когда погибла Аадхья, лев ранил фермера. Череда инцидентов заставила власти и местных жителей вновь заговорить о серьёзном конфликте между человеком и дикой природой.