В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ

«В Великих Копанях в результате обстрела ВСУ пострадал мирный житель. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 24 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 25 артиллерийских обстрела со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по Херсонской области 49 ударов», — сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Великие Копани, Каиры, Брилевка, Днепряны, Новая Маячка, Обрывки, Пролетарка, Райское.