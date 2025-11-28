Ричмонд
Автобус протаранил шесть машин в Воронеже

В Воронеже полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием автобуса — ДТП произошло накануне вечером на улице Матросова.

Согласно предварительной информации, приблизительно в 17.05 42-летний водитель автобуса «Лиаз» не справился с управлением и врезался в ехавший впереди него автомобиль Toyota, а затем выехал на встречную полосу, где протаранил пять автомобилей: Ford Transit, Honda, Volkswagen Multivan, Ford Focus и Nissan X-Trail.

После этого автобус врезался в припаркованный грузовик МАН.

В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП полиция начала проверку.

Накануне сообщалось также о другом ДТП с участием автобуса — в Аннинском районе водитель не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием, травмы получили пять пассажиров. Следственный комитет проводит проверку.