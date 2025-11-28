Автобус протаранил шесть машин в Воронеже

Согласно предварительной информации, приблизительно в 17.05 42-летний водитель автобуса «Лиаз» не справился с управлением и врезался в ехавший впереди него автомобиль Toyota, а затем выехал на встречную полосу, где протаранил пять автомобилей: Ford Transit, Honda, Volkswagen Multivan, Ford Focus и Nissan X-Trail.
После этого автобус врезался в припаркованный грузовик МАН.
В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
По факту ДТП полиция начала проверку.
Накануне сообщалось также о другом ДТП с участием автобуса — в Аннинском районе водитель не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием, травмы получили пять пассажиров. Следственный комитет проводит проверку.